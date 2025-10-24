Avellino, Biancolino: "Con lo Spezia per reagire al precedente ko. Ma loro sono forti"

Giornata di conferenza stampa in casa Avellino, con mister Raffaele Biancolino che ha parlato in vista del confronto contro lo Spezia, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 in occasione della 9ª giornata del campionato di Serie B.

"Abbiamo rabbia dopo la gara persa lo scorso weekend - si legge sul portale tuttoavellino.it - ma credo proprio che reagiremo con rabbia e determinazione. Anche perché affrontiamo una squadra importante come lo Spezia, che, pur senza uno del calibro di Pio Esposito, è partita con l’obiettivo di salire in Serie A, dopo averla sfiorata nella finale playoff dell'anno scorso. Ora è in difficoltà, ma ha qualità in qualsiasi reparto, ha esperienza, e può sicuramente recuperare in classifica”.

Il tecnico guarda poi in casa propria: "Stiamo valutando vari sistemi di gioco, vediamo anche come si mette l’avversario, vogliamo schierarci per metterli in difficoltà: non è un discorso di difesa a 3 o 4, gli errori si possono sempre commettere, basta poi lavorarci. Vi dico poi che Tutino sarà convocato sicuramente, ma per la forma fisica c’è bisogno ancora di tempo per recuperare: viene da due infortuni, che ha messo alle spalle, vedremo se potrà fare qualche minuto, ma la sua presenza, anche solo in panchina, può essere importante per tutto il reperto offensivo e non solo. Turnover? Non pensiamo al turno infrasettimanale. Penso a domani, poi pensiamo al Pescara. Bisogna guardare a partita dopo partita. Ma forse settimana prossima potremmo riavere Rigione: sta meglio, sta aumentando il lavoro per rimettersi in sesto. De Cristofaro? Siamo felici che tornerà in campo, oggi si aggrega con la Primavera di Molino, è un giocatore importante, anche da infortunato ci ha sempre sostenuto".

Tornando quindi a domani: "Sul gioco mi aspetto tanto, mi aspetto una prova di carattere, di tornare a essere quelli delle partite scorse, con fame e determinazione. Bisogna essere ancora più cattivi".