Genoa, è fatta per Tommaso Baldanzi: c'è il via libera definitivo della Roma
Tommaso Baldanzi al Genoa, affare fatto. Nella mattinata di oggi si è infatti sbloccata l’operazione che porterà il fantasista classe 2003 alla corte di Daniele De Rossi, c’è il via libera della Roma.
Baldanzi diventerà rossoblù sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 10 milioni di euro, e volerà a Genova nel primo pomeriggio, per riunirsi all’allenatore che ci aveva già puntato ai tempi della Roma e che l’ha fortemente voluto in Liguria.
L’operazione è slegata da quella che dovrebbe portare Lorenzo Venturino, attaccante classe 2006, alla Roma.
