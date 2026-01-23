Ufficiale Genoa, ecco l'annuncio: ufficiale l'arrivo di Zatterstrom. La sua scheda

Il Genoa annuncia l'ufficialità dell'arrivo di Nils Zatterstrom, che lascia lo Sheffield United per unirsi ai rossoblu allenati da Daniele De Rossi. Di seguito il comunicato del Grifone: "Genoa CFC comunica di aver formalizzato con Sheffield United FC l’arrivo del difensore Nils Erik Ulf Zätterström. Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito e il club si è assicurato l’opzione per esercitare, alla fine della stagione sportiva, l’acquisizione dei diritti sportivi a titolo definitivo.

Nato a Malmö il 29/03/2005, Zätterström, difensore centrale mancino, con il suo metro e novantatré di altezza, va a completare il reparto difensivo portando solidità e impatto fisico. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Malmö FF ed entrato stabilmente in prima squadra nella stagione 2024/25, ha totalizzato 12 presenze in Europa League e nelle qualificazioni di Champions League. Nel mercato estivo del 2025 è stato acquistato dallo Sheffield United FC. Nelle nazionali giovanili svedesi conta 12 presenze tra Under 19 e Under 21. Il debutto in Nazionale maggiore si è verificato in Uefa Nations League. Benvenuto a Genova Nils!".

Queste le parole che De Rossi ha pronunciato su di lui oggi in conferenza stampa: "Abbiamo visto delle grandi qualità in lui che ha fatto vedere nella sua esperienza al Malmoe piuttosto che in quella inglese. E’ un giovane che non gioca da tanto tempo ma per quello visto al Malmoe è un giocatore di personalità, che entra dentro il campo col suo mancino e che gioca a testa alta. Spero che il suo adattamento sia il più breve possibile ma sono curioso di vedere cosa può diventare quel giocatore".