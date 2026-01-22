TMW
Genoa, Zatterstrom arrivato in città: in attesa delle visite ha già incontrato De Rossi
Il Genoa accoglie un altro rinforzo dal mercato. In questi minuti è infatti arrivato in città Nils Zatterstrom, difensore svedese classe 2005 prelevato dallo Sheffield United con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni di euro.
Il giocatore appena arrivato in Liguria ha incontrato il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ed il suo vice Giacomazzi, mentre domani mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto col Genoa.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
