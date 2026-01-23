TMW News La Roma vince e blinda Pisilli. Il Napoli accoglie Giovane, il Bologna si lecca le ferite

La Roma di Gasperini continua il periodo di ripresa e batte anche lo Stoccarda, tra le mura amiche dell'Olimpico. I giallorossi vincono 2-0 e sono quasi certi di andare direttamente agli ottavi di Europa League. Decisiva la doppietta di Pisilli, che il tecnico capitolino toglie dal mercato con una netta dichiarazione dopo la partita. Spazio poi al mercato, con la stessa Roma che accoglie Lorenzo Venturino, giovane centravanti proveniente dal Genoa nell'operazione che porta in Liguria Tommaso Baldanzi, fantasista unitosi al Grifone assieme al difensore Nils Zatterstrom.

Amaro in bocca, invece, per il Bologna. La squadra di Italiano pareggia per 2-2 col Celtic, rimettendo sì in piedi una partita compromessa, ma avendo anche regalato un gol a inizio gara che rischia di relegare i rossoblu al playoff di Europa League, rimandando il verdetto all'ultima giornata. Si avvicina poi la 22a giornata di Serie A e per la Fiorentina sarà la prima al Franchi (contro il Cagliari) dalla scomparsa di Rocco Commisso. Infine, il Napoli sta per chiudere l'acquisto di Giovane dall'Hellas, lasciando partire Lorenzo Lucca appena sei mesi dopo il suo arrivo in azzurro. Tutti argomenti trattati nel TMW News di oggi, qua sotto la puntata: