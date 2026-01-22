Genoa, Zatterstrom sempre più vicino: i dettagli dell'affare. Il difensore presto sarà in città
Il Genoa è sempre più vicino a Nils Zatterstrom. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore si trasferirà in Liguria dallo Sheffield United in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. I rossoblù, continua Sky Sport, attendono il centrale in città per le visite mediche nelle prossime ore. L'affare può dunque definirsi virtualmente concluso, anche se mancano gli ultimi dettagli per l'ufficialità.
Il classe 2005 in carriera vanta 41 presenze e 3 gol con il Malmo e un gettone con lo Sheffield United Under 21. Inoltre è sceso in campo una volta con la Svezia, 9 con l'Under 21 e 3 con l'Under 19. Il suo sarebbe anche un colpo in prospettiva. Il contratto del 20enne scadrà il 30 giugno 2029, tra 3 anni e mezzo.
