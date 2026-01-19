Genoa, ecco un nuovo esordiente: Joi Nuredini, il classe 2007 lanciato in A da De Rossi

Due minuti più recupero. Quel lasso di tempo sarà sicuramente durato una vita. E chissà cosa ha pensato Joi Nuredini quando Daniele De Rossi lo ha chiamato dalla panchina per fargli disputare gli scampoli finali della sfida del "Tardini". Il tanto atteso debutto in Serie A per l'attaccante del Genoa è arrivato negli scampoli finali del match pareggiato 0-0 contro i ducali di Carlos Cuesta. Un momento che mai dimenticherà e che resterà ben scolpito nella mente del ragazzo classe 2007, ennesimo prodotto delle giovanili del Grifone.

I numeri

Nato a Savona, italo-albanese di nazionalità, cresciuto ad Albisola (a pochi chilometri dalla città della Torretta), il ragazzo è approdato in rossoblù dalla categoria Under 17. Da lì il percorso all'interno delle giovanili fino all'arrivo in Primavera. Si distingue subito per un gran senso del gol, 14 in 19 partite nell’Under 17 nel 2023-2024, 8 (e 11 assist) su 30 partite in Primavera e sette in 8 presenze in Under 18 nel 2024-2025 mentre quest’anno, sempre nella squadra di mister Sbravati, ha totalizzato 9 presenze con quattro marcature e un assist.

Tanti giovani lanciati

Ancora una volta il club della Lanterna si dimostra molto attivo nel mondo dei giovani portando in prima squadra elementi di valore e facendoli debuttare in Serie A. Da Ekhator a Venturino passando per i più "grandi" Masini e Marcandalli ormai in pianta stabile in A. Adesso c'è Nuredini. Un altro gioiellino rossoblù.