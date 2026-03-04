Ha esordito col Genoa a gennaio, ora si ferma per un infortunio al crociato: operato Nuredini
Brutte notizie per il Genoa, che perde un suo giovane talento per qualche mese per via di un problematico infortunio al legamento crociato anteriore della gamba destra.
Si tratta di Joi Nuredini (18 anni), attaccante albanese classe 2008 che in questa stagione ha anche avuto modo di esordire con la prima squadra di De Rossi, subentrando per gli ultimissimi secondi della sfida pareggiata 0-0 sul campo del Parma da parte del suo Genoa, a metà gennaio.
Ora Nuredini deve fermarsi ai box, nelle scorse ore è stato operato con successo al legamento crociato anteriore di destra. Come fatto sapere dal Genoa tramite una nota di carattere medico: "Joi Nuredini è stato sottoposto in data odierna presso l’istituto IRCSS Humanitas di Milano a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro. L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo".