Genoa, fiducia a Vieira ma può saltare un'altra testa: futuro incerto per il ds Ottolini
Resiste, almeno per ora, la fiducia del Genoa nei confronti di Patrick Vieira. Nonostante un avvio di stagione da incubo, con soli tre punti conquistati nelle prime nove giornate di campionato e l’ultimo posto in classifica, la dirigenza rossoblù ha deciso di confermare il tecnico francese almeno fino alla prossima sfida contro il Sassuolo, in programma domenica 3 novembre.
La sconfitta di ieri sera per 2-0 contro la Cremonese nell’ultimo turno di Serie A ha però accentuato le tensioni all’interno dell’ambiente genoano, già provato da un rendimento al di sotto delle aspettative. La proprietà valuta tutte le opzioni per provare a invertire la rotta, ma al momento la linea è quella della continuità tecnica, nella speranza che Vieira riesca a dare una scossa alla squadra.
Più delicata, invece, la situazione sul fronte dirigenziale. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, non è da escludere un imminente addio del direttore sportivo Marco Ottolini, figura da tempo in bilico per divergenze interne sulla gestione del mercato e sulle strategie future. Nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi decisivi, con la società che valuta possibili soluzioni per riorganizzare l’area sportiva.
