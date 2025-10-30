La Fiorentina conferma Pioli, ma col Lecce è decisiva. Il club ha sondato indirettamente altri due tecnici

La Fiorentina, nonostante la sconfitta per 3-0 di ieri contro l'Inter e un avvio di campionato che ha visto la squadra inanellare 9 partite senza l'ombra di un successo con soli 4 punti raccolti in classifica, ha scelto di proseguire con Stefano Pioli in panchina. La sensazione è che la gara contro il Lecce sia l'ultima spiaggia per il tecnico, nonostante il club abbia fatto quadrato e scelto di confermargli la fiducia.

Un nuovo passo falso contro i salentini insomma potrebbe portare al ribaltone, con i dirigenti gigliati che secondo Firenzeviola hanno comunque già sondato tramite alcuni intermediari le disponibilità di altri due tecnici attualmente senza panchina.

Nello specifico, viene spiegato, si tratta di Paolo Vanoli e Daniele De Rossi. Il primo è reduce dalla scorsa stagione alla guida del Torino, mentre DDR è fermo dal giorno in cui ha lasciato la Roma. Proprio l'ex centrocampista a più riprese è stato avvicinato alla panchina viola nel corso degli ultimi anni, senza però mai l'affondo decisivo da parte del club di Rocco Commisso. Ora le nuove voci, che potrebbero trovare maggiore consistenza in caso di ulteriore passo falso (sarebbe il decimo consecutivo in campionato) della Fiorentina nella prossima delicatissima partita contro il Lecce.