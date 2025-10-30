TMW Marchio del Napoli? No problem: tifosi Juventus chiedono a Spalletti di tatuarsi la J

Luciano Spalletti si appresta a firmare il contratto con la Juventus. L'allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana si trova già alla Continassa dalle prime ore della giornata, dove sta svolgendo tutte le pratiche necessarie per la successiva firma con annessa nomina da nuova guida tecnica dei bianconeri.

Uno degli aspetti di maggior discussione attorno alla figura di Spalletti in questi ultimi giorni riguarda il suo legame con il Napoli, la squadra con cui è riuscito a vincere il suo unico campionato di Serie A, riportando lo Scudetto in azzurro dai tempi di Maradona e suggellando il legame con un tatuaggio che mostra il 3 al centro del gagliardetto tricolore di forma triangolare che rappresenta la vittoria del torneo. Secondo alcuni un elemento di difficoltà per chi si appresta adesso a prendere le redini degli acerrimi rivali della Juventus.

E anche i tifosi della Juventus adesso dicono la loro. Sì, perché fuori dalla Continassa si è radunato un manipolo di curiosi e appassionati, tra i quali qualcuno - come appreso da TMW - ha suggerito allo stesso Spalletti di tatuarsi sulla pelle la J di Juventus.

Sul tema si è espresso in queste ore, intervistato da TMW, anche Luciano Moggi: "Sono le classiche stupidaggini che vengono dette in giro e che non hanno ragione di esistere. Sono professionisti, vanno e fanno il tifo per le squadre dove stanno, non c'è niente da eccepire sul fatto che abbia tifato Napoli".