TMW Lazio, a gennaio potrebbe partire Tavares. E al suo posto i biancocelesti pensano a Parisi

La Lazio ha vissuto lo scorso calciomercato estivo con il blocco agli acquisti, una situazione che il club biancoceleste spera però possa risolversi entro l'inizio della prossima finestra di trasferimenti a gennaio. E proprio in proiezione verso l'inverno, alla Lazio stanno pensando quali profili andare eventualmente ad aggredire, anche in relazione di quei calciatori che potrebbero andarsene.

Uno dei nomi più altisonanti tra i profili ancora non del tutto certi di proseguire la loro avventura alla Lazio è Nuno Tavares. Il terzino portoghese nella scorsa stagione si è imposto con prepotenza all'attenzione del pubblico della Serie A per la capacità di strappare nella metà campo avversaria, nel frattempo ha dovuto però convivere con più di un problema fisico che ne ha limitato l'utilizzo e anche il rendimento. Con il ritorno di Sarri in panchina, poi, Tavares ha l'apparenza del giocatore decisamente meno indispensabile.

Ecco che quindi a fronte di una buona offerta la Lazio valuterà un'eventuale cessione di Tavares, tanto da star già muovendosi sulle tracce del papabile sostituto. E una pista di mercato per gennaio porta all'identikit di Fabiano Parisi, sempre più ai margini della Fiorentina nonostante il contratto di recente prolungato fino al 2029 e pronto a fare le valigie in inverno. Con Sarri, suo profondo estimatore sin dai tempi in cui giocava all'Empoli, che lo accoglierebbe volentieri. Un altro nome accostato alla Lazio di recente nel ruolo di laterale sinistro difensivo è Aaron Martin del Genoa.