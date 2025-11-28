Genoa-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Rossi ha due opzioni per sostituire Norton-Cuffy

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Hellas Verona (Sabato 29 novembre, ore 15.00, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Genoa

Un dubbio di formazione per Daniele De Rossi. Il tecnico rossoblù non avrà a disposizione lo squalificato Norton-Cuffy con due possibili opzioni per la sostituzione dell’inglese. Una può essere Sabelli, la più probabile, mentre l’altra potrebbe essere l’impiego di Carboni a tutta fascia con Martin a sinistra. Per il resto dovrebbe essere confermato l’undici che ha pareggiato alla Unipol Domus di Cagliari con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a protezione della porta di Leali. A centrocampo spazio a Thorsby e Frendrup ai lati di Malinovskyi mentre in attacco si va verso il tandem composto da Vitinha e Colombo. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva l'Hellas Verona

Ancora fuori Serdar, alle prese con la distorsione al ginocchio subita contro il Como: dovrebbe rientrare contro l'Atalanta. Da valutare Akpa-Akpro, uscito acciaccato contro il Parma. Non dovesse farcela, spazio ad Al Musrati in regia, con Gagliardini e Bernede mezzali. Dietro Bella-Kotchap è in ballottaggio con Unai Nunez per affiancare Nelsson e Frese. Belghali e Bradaric sulle due fasce nel 3-5-2 di Zanetti, con Giovane e Orban davanti. Il nigeriano è in ballottaggio con Mosquera, che è entrato bene contro il Parma. (da Verona, Daniele Najjar)