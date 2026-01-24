Genoa, il monito di De Rossi: non sottovalutare il Bologna per trovare continuità

Continuità. E' la parola d'ordine che filtra dai muri di Villa Rostan fino ad arrivare al campo del "Signorini". Il Genoa vuole proseguire la scia di risultati utili consecutivi dopo i pareggi contro Pisa e Milan e la vittoria casalinga contro il Cagliari che ha preceduto lo 0-0 del "Tardini" contro il Parma. Al "Ferraris" arriva il Bologna reduce dalle fatiche di Europa League e in difficoltà in campionato. Una partita ardua che apre la pista ad altri due match molto complicati contro la Lazio e contro il Napoli di Antonio Conte.

Non sottovalutare il Bologna

Daniele De Rossi sa della difficoltà della partita ma è anche conscio del fatto che non bisogna sottovalutare l'avversario. "Sarebbe da stupidi e da non professionisti" scendere in campo senza riconoscere i valori di una squadra come quella felsinea che negli ultimi anni ha conquistato una storica qualificazione alla Champions League e soprattutto ha alzato al cielo una Coppa Italia.

Si muove il mercato

Non dovrebbero esserci novità di formazione con i nuovi arrivati dal mercato che non saranno a disposizione almeno dal primo minuto. L'unica eccezione può essere il portiere Bijlow che si gioca la maglia da titolare con Leali. Il portiere italiano sembra essere in vantaggio ma De Rossi si è preso ancora una notte per decidere.