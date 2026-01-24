Genoa, il saluto di Venturino: "La fine di un viaggio lungo 12 anni. Resterò sempre un tifoso"

Era arrivato a Roma nella giornata di ieri, nell'operazione che ha portato Tommaso Baldanzi al Genoa, e oggi è arrivata l'ufficialità: Lorenzo Venturino è un nuovo calciatore dei giallorossi.

L'addio del classe 2006 al Genoa, club nel quale ha militato per 12 anni, è stato accompagnato da un bel messaggio con cui Venturino si è congedato dai suoi ormai ex tifosi: "Dopo 12 anni si interrompe il mio viaggio con i colori rossoblù. Da oggi inizia una nuova avventura, ma il Genoa avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, perché mi ha dato la possibilità di essere un suo giocatore ma, ancor prima, un suo tifoso. Grazie".

Di ruolo esterno destro, Venturino è stato aggregato alla prima squadra dal gennaio della scorsa stagione e in un anno ha messo a referto 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da due gol - una doppietta messa a segno contro il Bologna nell'ultima gara della scorsa stagione - e un assist.