Genoa in cerca di un nuovo attaccante, l'ultima idea di mercato porta a Cutrone

Tra le priorità del Genoa per il calciomercato di gennaio attualmente in corso di svolgimento c’è anche l’idea di rinforzare la batteria di attaccanti a disposizione dell’allenatore Daniele De Rossi. E secondo quanto riferisce Sky Sport, è da tenere in considerazione anche il nome di Patrick Cutrone (27 anni).

L’ex Milan è l’ultima idea di mercato di un Genoa che nel frattempo attende il definitivo semaforo verde per il nuovo portiere Bento. Il Grifone vuole una punta e il mirino si è ristretto su Patrick Cutrone: il centravanti classe 1998 in questo scorcio iniziale di stagione con il Parma ha messo insieme 16 presenze e 1 gol tra Serie A e Coppa Italia. In Liguria potrebbe ritrovare quella verve che aveva mostrato lo scorso anno a Como. I lariani tra l'altro detengono ancora formalmente la proprietà del suo cartellino, avendolo ceduto in estate ai ducali con la formula del prestito con diritto di riscatto, quest'ultimo non ancora esercitato.

In ogni caso non c’è solo Cutrone nella short list del Genoa per quanto riguarda il centravanti. Secondo l’emittente satellitare rimane infatti in auge il nome di Duvan Zapata, sceso in campo da titolare questa sera per la partita del suo Torino sul campo dell’Atalanta.