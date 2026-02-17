Da Hernani a Begic, gli esuberi del Parma brillano in B e fanno felici Monza e Samp

Nel corso del mercato di gennaio tre calciatori che erano ai margini del Parma in Serie A hanno fatto un passo indietro per rilanciarsi e trovare quella continuità che in Emilia non avevano trovato. Due di loro sono finiti nell’ambizioso Monza, mentre il terzo è stato uno dei colpi della Sampdoria per risollevarsi in classifica: e tutti loro sono già protagonisti nel campionato cadetto dimostrando di essere stati acquisti quantomeno azzeccati.

Chi ha giocato di più in Serie A (15 presenze e una rete) è il centravanti Patrick Cutrone che dei tre è però quello che ha avuto l’impatto meno devastante sul campionato cadetto. Arrivato a Monza per rinforzare una rosa già stellare per la categoria, il classe ‘98 ha messo a segno una rete in quattro presenza, contro l’Avellino, scendendo però in campo dal primo minuto nelle ultime due gare. Molto meglio ha fatto quel Hernani che col Parma aveva collezionato appena quattro presenze e che col Monza invece viaggia alla media di un gol ogni 100 minuti: in sei gare giocate infatti il brasiliano classe ‘95 ha messo a segno ben quattro reti togliendosi anche lo sfizio di una doppietta nel 3-0 contro il Pescara.

Se i due sono giocatori precedenti sono noti al grande pubblico, meno conosciuto è l’esterno offensivo Tjas Begic che col Parma in stagione aveva collezionato appena una presenza per pochi minuti in campo. Alla Sampdoria, dopo qualche spezzone iniziale utile per recuperare la condizione migliore e soprattutto il ritmo partita, ha iniziato a conquistare maggiore spazio: il gol decisivo nella vittoria contro il Modena è stata la prima luce, seguita poi dalla rete nell’infrasettimanale contro il Palermo e infine dal rigore conquistato contro il Padova che è stato poi trasformato da Brunori per l’1-0 finale.