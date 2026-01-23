Genoa, iniziate le visite mediche di Baldanzi e Zatterstrom: le immagini e i dettagli
Giornata di visite mediche in casa Genoa. Sono iniziate da pochi minuti quelle, propedeutiche alla firma dei rispettivi contratti, di Nils Zatterstrom e Tommaso Baldanzi. I due sono arrivati questa mattina alla “Casa della Salute” di Genova: in calce le immagini grazie al nostro inviato in città.
I dettagli dell’affare Baldanzi. Il fantasista classe 2003, arrivato ieri da Roma con scalo a Milano, passerà al Genoa dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In caso di riscatto firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030.
I dettagli dell’affare Zatterstrom. Il difensore centrale svedese, classe 2005, si trasferisce in Liguria dallo Sheffield United in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. Firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029.
