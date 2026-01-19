TMW Genoa, iniziate le visite mediche di Bijlow: per lui contratto fino a giugno con opzione

Iniziate visite mediche di Justin Bijlow, nuovo portiere del Genoa in arrivo dal Feyenoord: contratto fino a giugno con il club ligure, che ha però una opzione per rinnovare con l'olandese fino al 2029.

Nato e cresciuto a Rotterdam e alto 188 cm, è il portiere del Feyenoord ormai da diverse stagioni, squadra in cui è entrato nel settore giovanile e con cui ha conquistato la Eredivisie 2022/23. Fisicamente imponente, destro naturale, si distingue per una presenza importante tra i pali e per un’ottima reattività sui tiri ravvicinati, qualità che lo hanno portato a essere considerato tra i migliori interpreti del ruolo in Olanda.