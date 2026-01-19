TMW
Genoa, iniziate le visite mediche di Bijlow: per lui contratto fino a giugno con opzione
TUTTO mercato WEB
Iniziate visite mediche di Justin Bijlow, nuovo portiere del Genoa in arrivo dal Feyenoord: contratto fino a giugno con il club ligure, che ha però una opzione per rinnovare con l'olandese fino al 2029.
Nato e cresciuto a Rotterdam e alto 188 cm, è il portiere del Feyenoord ormai da diverse stagioni, squadra in cui è entrato nel settore giovanile e con cui ha conquistato la Eredivisie 2022/23. Fisicamente imponente, destro naturale, si distingue per una presenza importante tra i pali e per un’ottima reattività sui tiri ravvicinati, qualità che lo hanno portato a essere considerato tra i migliori interpreti del ruolo in Olanda.
Altre notizie Serie A
TMWScontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile