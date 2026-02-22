Genoa, Bijlow chiude la porta: secondo clean sheet consecutivo per i rossoblù

Gol e compattezza. Potrebbe riassumersi così la giornata del Genoa che alle 12.30 ha superato nettamente il Torino al "Ferraris". Tre punti importanti per la squadra di Daniele De Rossi che compie un balzo in classifica importante, in attesa della gara di domani sera fra Fiorentina e Pisa, agganciando proprio i granata a quota 27 punti. Una sfida mai in discussione con i gol di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias e fare da corollario ad una prestazione convincente che ha portato tanti applausi del pubblico di Marassi.

Secondo clean sheet di fila

Alla qualità in avanti fa da contraltare una compattezza in difesa che nella lotta per non retrocedere è fondamentale. Prova ne é che Justin Bijlow non si è chinato a raccogliere palloni in rete per la seconda volta consecutiva. Dopo lo 0-0 di Cremona ecco un altro clean sheet che fa ben sperare per il prosieguo del campionato con interventi efficaci del portiere olandese a chiudere la propria porta.

La soddisfazione di De Rossi

Una situazione che fa piacere a mister De Rossi che proprio in conferenza stampa al termine del match ha premiato la sua squadra con queste parole: "E' una squadra con giocatori forti e siamo una squadra che segna. Io pigio tantissimo sul fatto di non prendere gol. Se avessimo fatto più clean sheet nella prima parte della mia avventura avremmo più punti ma ci sono gli avversari e ci stanno gli errori".