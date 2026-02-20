Bijlow e la Nazionale: "Penso a far bene al Genoa. Il rigore di Hojlund? Potevo bloccarlo..."

Justin Bijlow non pensa al momento al ritorno in Nazionale. Il portiere olandese, intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica, si è soffermato sulla possibilità di tornare a difendere i pali degli Orange: "La mia priorità al momento è solo quella di fare bene al Genoa - ha voluto sottolineare l'estremo difensore rossoblù -. E’ chiaro che se vado bene con il Genoa puoi l’eventuale chiamata della Nazionale arriverebbe in maniera naturale".

Allo "Zini" di Cremona è arrivato un pareggio importante per la classifica contro una diretta concorrente ma soprattutto il suo primo clean sheet nel campionato italiano: "Mi hanno premiato a fine gara ma devio dire che con quella traversa siamo stati anche fortunati - ha proseguito Bijlow -. Però abbiamo avuto alcune grandi occasioni e Audero ha fatto una grandissima gara. Ma se devo essere sincero potevamo portare a casa qualcosa di più".

C'è ancora tanto rammarico, infine, per la sconfitta casalinga contro il Napoli. Specialmente per quel calcio di rigore subito nel finale per un tocco di Cornet leggerissimo su Vergara ma soprattutto per la conclusione di Hojlund, per niente irresistibile, e che il portiere aveva intuito e praticamente quasi intercettato: "Dico solo che sono ancora arrabbiato perché potevo bloccarla e invece..."