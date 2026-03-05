Genoa, Bijlow: "Ho sentito da subito la fiducia di tutti. Con la Roma possiamo far bene"

Il portiere del Genoa Justin Bijlow ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX di come sta procedendo la sua esperienza all'ombra della Lanterna: "Molto bene - ha esordito il giocatore - mi sto divertendo e sto migliorando giorno dopo giorno. Sapevo che mi sarei dovuto adattare, ma dal primo giorno ho sempre sentito molta fiducia dal mister e dai compagni. Quando non giochi da tanto, non è semplice, ma penso di avere gestito questa cosa bene".

Caratteristica dell'estremo difensore olandese è quella di giocare molto con i piedi come gli chiede mister De Rossi. Una situazione di gioco che tiene i tifosi rossoblù col fiato sospeso: "Contro il Torino ho percepito un po’ questa cosa - ha proseguito -. Se c’è la possibilità di uscire dalla pressione avversaria giocando corto, lo faccio, ma non voglio prendermi troppi rischi".

Il prossimo impegno di campionato sarà contro la Roma, un match molto difficile ma che il Grifone vuole portare a casa per ottenere punti importanti in vista dell'obiettivo finale della salvezza. Appuntamento domenica prossima alle ore 18 al "Ferraris": "E’ un’ottima squadra - ha concluso Bijlow - ma penso che noi in casa grazie ai nostri tifosi potremo fare una grande gara".