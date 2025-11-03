Vitinha carica il PSG: "Siamo pronti, il Bayern è una delle due migliori squadre d’Europa"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, Vitinha ha parlato in conferenza stampa mostrando fiducia e ambizione. "Siamo pronti, sarà una partita molto intensa. Entrambe le squadre vogliono il pallone, ci saranno duelli ovunque e il risultato si deciderà nei dettagli. Non vediamo l’ora di giocare".

Il centrocampista portoghese, vicecapitano del PSG, ha sottolineato anche il valore dell’avversario: "Il Bayern e il PSG sono le due migliori squadre d’Europa. Loro sono in una forma fantastica, ma anche noi arriviamo bene, nel solco di quanto fatto la scorsa stagione". Vitinha si è detto felice per il ritorno di Joao Neves e Fabián Ruiz, che restituiscono profondità al centrocampo parigino, e ha rassicurato sulle condizioni di Ousmane Dembélé: "È il Pallone d’Oro, uno dei migliori. Lo vedo bene, sereno, felice. Speriamo che giochi, sarebbe ancora meglio per noi".

Non sono mancati gli elogi ai compagni. Su Marquinhos, ha spiegato: "È sempre il nostro leader, e ora lo si vede ancora più felice dopo la Champions vinta". Su Nuno Mendes, ha speso parole d’ammirazione: "È in una forma incredibile, per me è il miglior terzino sinistro del mondo". Infine, il portoghese ha lodato i giovani del vivaio parigino: "Non è un regalo del mister, se sono qui è perché lo meritano. Noi veterani cerchiamo di accompagnarli e aiutarli a crescere".