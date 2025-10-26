Genoa, Leali: "Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte, con furbizia e cattiveria"
Il portiere del Genoa Nicola Leali ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Torino valevole per l’8^ giornata di Serie A.
Come state lavorando?
"L'esperienza serve per mantenere l'equilibrio in questi momenti. Noi esperti dobbiamo far capire che momento stiamo attraversando, ma serve anche la spavalderia dei giovani".
Senti che il Genoa può sbloccarsi?
"La differenza la fanno gli episodi, dobbiamo cercare di portarli dalla nostra parte con furbizia e cattiveria e trovando quel qualcosa che ci può aiutare a vincere le partite"
