Torino-Genoa 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Saul Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (17' st Ismajli), Vlasic (17' st Ngonge), Biraghi (17' st Lazaro); Simeone (38' st Zapata), Adams (28' st Gineitis). A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Dembelé, Njie. All.: Baroni
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (33' st Cornet), Østigård, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup (33' st Onana); Norton-Cuffy, Malinovskyi (42' st Colombo), Thorsby (42' st Vitinha); Ekhator (18' st Ekuban). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Aaron Martin, Messias, Grønbæk, Carboni, Hugo Cuenca, Otoa, Fini, Venturino. All.: Vieira
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 7' Thorsby (G), 18' st aut. Sabelli (T), 45' st Maripan (T)
Ammoniti: Frendrup (G), Casadei (T), Ekhator (G), Vlasic (T)