Genoa, no al Benfica per Ekhator: i portoghesi hanno puntato la stellina azzurra
Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, il Genoa ha murato il tentativo del Benfica per Jeff Ekhator. I lusitani avrebbero voluto aggiungere il giovane attaccante italiano alla propria lista di giovani talenti.
Nato a Genova da genitori nigeriani e cresciuto nel settore giovanile del Genoa, dove milita attualmente, Ekhator è considerato una grande promessa del calcio italiano. In questa stagione il classe 2006 ha dimostrato un ottimo impatto in Serie A con il Genoa: nella stagione 2025/26 ha collezionato circa 18 presenze in Serie A, segnando 2 gol in circa 4000 minuti giocati, mostrando fisicità (188 cm), velocità e fiuto del gol che lo rendono un talento molto seguito anche da diverse squadre a livello internazionale.
