Genoa, sirene dall'Arabia Saudita per Ekhator: l'attaccante piace all'Al Hilal di Simone Inzaghi

Sirene dall'Arabia Saudita per Jeff Ekhator. L'attaccante, prodotto del settore giovanile del Genoa, è uno degli elementi di prospettiva più interessanti della formazione rossoblù. In stagione infatti ha collezionato diverse presenze, 20 in totale fra campionato e Coppa Italia, andando a segno in tre occasioni, una contro la Roma, una contro il Napoli e una contro l'Empoli a Marassi nel torneo nazionale.

Le sue attenzioni sono state attirate da Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Sky Sport, il ragazzo classe 2006 sarebbe entrato nel mirino dell'Al Hilal che lo vorrebbe già dalla sessione invernale di mercato. Complessivamente all'ombra della Lanterna Ekhator ha collezionato 45 presenze realizzato quattro reti e servendo un assist.