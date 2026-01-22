Crystal Palace a caccia di un attaccante, occhi su Ekhator. Possibile affare da 18 milioni

Il Crystal Palace ha messo nel mirino un giovane attaccante della nostra Serie A e potrebbe anche decidere di andare all'affondo già in questo calciomercato di gennaio, soprattutto se non dovesse riuscire a chiudere per il proprio obiettivo numero uno.

Il riferimento è a Jeff Ekhator (19 anni), centravanti italiano nato a Genova e di origini nigeriane, che è finito appunto nella short list invernale di mercato del Crystal Palace. Il primo obiettivo delle Eagles, riferiscono dal portale inglese Talksport, è Sidiki Cherif (19) dell'Angers, sul quale però la concorrenza non manca. Viene segnalato per esempio come ci siano realtà che lo tengono d'occhio in Portogallo, tra le squadre interessate, ma nelle scorse settimane tra le altre cose il nome del guizzante attaccante francese classe 2006 è stato accostato anche al Milan.

Stando alle informazioni diffuse da Oltremanica, il Crystal Palace sarebbe disposto a mettere sul piatto 18 milioni di euro per convincere il Genoa a cedere già adesso un giovane prospetto come Ekhator. In questi primi mesi di stagione con i rossoblù, l'attaccante classe 2006 ha svolto spesso il ruolo del subentrante, collezionando comunque 3 gol nelle 18 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia, in un totale di 521 minuti trascorso sul campo. Estendendo lo sguardo alla sua intera avventura con il Grifone, per lui 44 partite e 4 gol.