Quanti ammiratori all'estero per Ekhator: l'attaccante del Genoa piace anche a Mourinho

Sono tante le voci di mercato attorno a Jeff Ekhator (19 anni), promettente attaccante di proprietà del Genoa che ha più di un interessamento di stampo internazionale sul suo conto, con adesso anche Mourinho che ha messo nel suo mirino il classe 2006 per questa finestra di trasferimenti di gennaio 2026.

Sì, perché c'è anche il Benfica tra le squadre sulle tracce di Ekhator del Genoa. Così riporta il quotidiano lusitano Record, che spiega come le Aguias stiano andando a cercare un giocatore che possa fare da alternativa ai già presenti centravanti Pavlidis e Ivanovic. E in tal senso il profilo di Ekhator potrebbe rispondere all'identikit che cercano a Lisbona. Come fanno sapere dal Portogallo, il Benfica ha già avviato i primi contatti con il Genoa per provare ad avviare la trattativa.

Non c'è solo il Benfica su Ekhator, però, perché nelle scorse ore dall'Inghilterra sono emerse voci di mercato che accostano il centravanti classe 2006 del Genoa anche a un possibile trasferimento in Premier League. Nello specifico, sarebbe nel Crystal Palace, che cerca rinforzi in attacco e oltre al genoano - e genovese, essendo nato nel capoluogo di regione della Liguria - ha nel suo mirino Cherif dell'Angers.