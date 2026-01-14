Genoa, non solo polmoni: play e gol. Frendrup può diventare un centrocampista completo

"Ho chiuso gli occhi e ho tirato". Morten Frendrup è sempre molto sincero. E lo è anche quando racconta del suo gol contro il Cagliari in sala stampa. Una conclusione dalla distanza che ha lasciato di sasso Caprile e si è insaccato nell'angolino sotto la Nord facendo esplodere il "Ferraris" in un momento molto delicato del match. Tre punti importanti in uno scontro diretto arrivati grazie al centrocampista danese che ormai ci ha preso giusto a segnare e sempre ai rossoblù isolani.

Cagliari la "vittima" preferita di Frendrup

Delle sei reti siglate in Serie A tre sono arrivate proprio contro i sardi nei tre match casalinghi giocati dal ritorno del Grifone nel massimo campionato. Una statistica che però non scalfisce il danese, sempre concentrato sulla sua crescita personale come giocatore. E proprio con Daniele De Rossi sta acquisendo sempre di più i connotati del centrocampista completo. Come si dice, box to box.

La crescita in mezzo al campo

Sempre molto generoso in campo, il numero 32 rossoblù è maturato molto e grazie anche al ruolo che mister De Rossi gli ha dato accentrandolo nel centrocampo a tre con Maliovskyi e Ellertsson o Thorsby nel ruolo di mezzali. Si fa dare il pallone e inizia l'azione a testa alta oltre naturalmente al sacrificio in fase di non possesso come sempre ha fatto. Poi c'è il tiro dalla distanza, cosa che l'allenatore chiede ai suoi giocatori. E i gol sono una conseguenza.