Roma, contro il Genoa tra campo e mercato: sarà Frendrup l'osservato speciale

La Roma è alla ricerca di rinforzi, necessari per aiutare Gasperini a colmare le lacune palesate dall'organico nella prima parte di stagione. Dalla difesa al centrocampo fino all'attacco, sono ben chiari i nomi nel mirino del ds Massara. Uno, in particolare, verrà visionato da vicino in occasione del match di domani sera in programma all'Olimpico contro il Genoa. Si tratta di Morten Frendrup che, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe rientrare in uno scambio con Pisilli (che De Rossi, mister rossoblù, stima molto).

Le mosse più urgenti, però, riguardano il riparto offensivo. La Roma davanti ha gli uomini contati e il suo tecnico avrebbe bisogno di qualche volto nuovo già nei primi giorni della sessione invernale. L'obiettivo numero uno, come è noto ormai da giorni, è Joshua Zirkzee: proposto al Manchester United un prestito con riscatto a 30 milioni in caso di Champions e volontà del giocatore che che rende la trattativa più fattibile. Tuttavia, i Red Devils di milioni ne chiedono 10 in più e al momento, avendo degli attaccanti impegnati in Coppa d'Africa, non vorrebbero lascar partire l'olandese. Monitorato anche Giacomo Raspadori: l'Atletico Madrid darebbe l'ok per la cessione a una cifra tra i 20 e i 22 milioni, valutando anche la formula del riscatto.

In chiusura la difesa, visto che le alternative a due perni come N'Dicka e Mancini non sembrano essere all'altezza delle ambizioni romaniste. Chieste dunque informazioni al Tottenham per Radu Dragusin, centrale in uscita dal club londinese.