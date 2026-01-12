Genoa, Frendrup: "Vittoria fondamentale davanti ai nostri tifosi. De Rossi ci ha portato energia"

Il Genoa conquista tre punti fondamentali nello scontro salvezza contro il Cagliari, imponendosi per 3-0 al Ferraris e portandosi a quota 19 punti in classifica, a più cinque dalla zona retrocessione. Le reti di Colombo al 7', Frendrup al 75' e Ostigard al 78' regalano ai rossoblù un successo prezioso che vale l'aggancio proprio ai sardi al 15° posto.

Tra i protagonisti della serata spicca il centrocampista danese Morten Frendrup, autore del raddoppio e sempre più decisivo negli scontri diretti. Al termine della gara, il mediano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, analizzando la prestazione della squadra e l'impatto dell'allenatore Daniele De Rossi sulla mentalità del gruppo.

Una vittoria fondamentale in uno scontro salvezza. Che effetto fa vincere qui davanti al vostro pubblico con questo margine?

"È sempre importante vincere qua al Ferraris. Finalmente abbiamo anche mantenuto il clean sheet, è molto importante per noi. È molto bello aver vinto davanti ai nostri tifosi ed è fondamentale anche per loro."

Hai segnato tre gol contro il Cagliari, su cinque totali in Serie A. Che effetto ti fa questo dato?

"Sì, è sempre importante vincere. Abbiamo avuto un percorso difficile fino a qua, ma ogni punto è importante e vincere qua è sempre un sentimento bellissimo."

Cosa è cambiato dall'arrivo di De Rossi? In panchina è scatenato, vi parla sempre e reagisce come se fosse ancora un calciatore in campo. Ci racconti cosa vi ha dato nello spogliatoio?

"Lui è arrivato con tanta voglia, passione ed energia. È fondamentale per noi."