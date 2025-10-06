Dopo la stagione da zero gol e i prestiti, Cancellieri ha trovato il suo posto nella Lazio

Nell'estate del 2022 Matteo Cancellieri era reduce da una stagione con l'Hellas Verona che aveva dato segnali particolarmente positivi. Tanto che la Lazio decise di spendere circa 8 milioni di euro per acquistare il suo cartellino.

Il primo anno in maglia biancoceleste fu però negativo, al netto dell'ambientamento e di una posizione in campo spesso non congeniale alle sue caratteristiche (prima punta come vice Immobile, ndr). In totale furono 30 le presenze stagionali del classe 2002, senza gol e senza assist all'attivo. Numeri che avevano bisogno di una maturazione, da qui la scelta di mandarlo in prestito all'Empoli dove arrivarono 36 presenze con 4 gol e 3 assist, fra cui la rete decisiva per la salvezza all'ultima contro la Roma. Quindi il passaggio al Parma, lo scorso anno: in gialloblù, complice anche un infortunio muscolare, le presenza furono 27 con 3 gol.

In estate il ritorno alla Lazio, anche se il futuro sarebbe potuto essere ancora una volta lontano da Formello. In Italia si erano mosse Cagliari e Pisa, dall'estero era arrivato un forte interessamento dell'Olympiacos. Poi, complice anche il mercato bloccato e un'ottima preseason, mister Sarri ha scelto di dargli fiducia. E di inserirlo, piano piano, all'interno del suo scacchiere tattico con un ruolo finalmente da protagonista. Un vestito che calza perfettamente alle sue qualità, come dimostra un avvio di campionato in cui in 5 presenze sono arrivati 3 gol e tantissime buone indicazioni.