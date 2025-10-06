TMW
Sassuolo, il giovane Frangella diventa pro
Grande soddisfazione per Christian Frangella (18). Il centrocampista, perno della Primavera del Sassuolo, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Durata triennale, per un'operazione condotta dalla Football Time srl.
