Deschamps aspetta Rabiot: "Si vede che è in forma. Col Milan modulo diverso ma sa cosa gli chiedo"

Nella conferenza stampa di apertura del ritiro della Francia a Clairefontaine, il ct Didie Deschamps ha parlato anche di Adrien Rabiot, centrocampista autore di un buon inizio di stagione con la maglia del Milan:

"Rabiot ha giocato una serie di partite facendo abbastanza bene o addirittura molto bene, col suo nuovo club. Si vede che è in una forma migliore rispetto al recente passato. Al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui. Sarà certamente coinvolto. E dal punto di vista atletico, il fatto che abbia giocato una serie di partite è positivo per noi", ha spiegato Deschamps parlando di Rabiot.