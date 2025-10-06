Deschamps aspetta Rabiot: "Si vede che è in forma. Col Milan modulo diverso ma sa cosa gli chiedo"
Nella conferenza stampa di apertura del ritiro della Francia a Clairefontaine, il ct Didie Deschamps ha parlato anche di Adrien Rabiot, centrocampista autore di un buon inizio di stagione con la maglia del Milan:
"Rabiot ha giocato una serie di partite facendo abbastanza bene o addirittura molto bene, col suo nuovo club. Si vede che è in una forma migliore rispetto al recente passato. Al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui. Sarà certamente coinvolto. E dal punto di vista atletico, il fatto che abbia giocato una serie di partite è positivo per noi", ha spiegato Deschamps parlando di Rabiot.
Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
