TMW Radio Di Gennaro: "L'Inter gioca e si diverte. La Roma è squadra vera"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

L'Inter sta arrivando forte:

"E' la più forte del campionato. Fisicamente è diversa dall'anno scorso, si diverte. E poi hanno un attacco molto forte, perché sono arrivati Bonny ed Esposito. Ho rivisto tutti con la Cremonese, è una squadra forte, una voglia e una cattiveria come un tempo. Sul 4-0 ho visto Lautaro riprendere un pallone con una cattiveria mostruosa. Vuol dire che anche l'allenatore ha dato un input diverso".

E la Roma?

​​​​​​​"Ho detto che sarà molto importante l'incidenza degli allenatori e qui si vede. E' la miglior difesa d'Europa, non ha ancora gli attaccanti che vuole lui, si adatta, ma sta migliorando diversi giocatori, vedi Celik. Sta migliorando tutto il contesto. Sapevano le difficoltà che potevano avere e si vede l'incidenza di Gasp. La Roma è squadra vera".

Che prestazioni per Modric e De Bruyne:

"Dicevano che erano finiti, ma possono essere un problema Modric o De Bruyne. I campioni con questa umiltà ti cambiano la squadra".