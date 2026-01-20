Genoa, occhi su Zätterström: si lavora con lo Sheffield United per un prestito con diritto

Il Genoa si muove con decisione per puntellare il reparto arretrato e dopo aver dato il benvenuto ad un nuovo portiere, l'olandese Justin Bijlow, si è mosso con decisione su un difensore centrale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Grifone è in trattative avanzate con lo Sheffield United per l'acquisto di Nils Zätterström. Il centrale svedese è stato individuato dalla dirigenza rossoblù come il profilo ideale per aggiungere fisicità e freschezza alla difesa di De Rossi.

I due club stanno lavorando intensamente per trovare la quadra definitiva, scrive Fabrizio Romano. La formula su cui si sta ragionando è quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe al Genoa di testare il giocatore nel campionato italiano prima di investire una cifra più cospicua per il titolo definitivo.