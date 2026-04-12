Genoa, Ostigard: "Malen è l'attaccante che mi ha messo più in difficoltà. Con Pinamonti ho vinto io"
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Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn: "Sono molto contento della vittoria. Berardi ha messo le mani addosso a Vitinha, poi è stato espulso Ellertsson nonostante non abbia fatto nulla".
Sentite di godervi ora le partite che vengono?
"Sì, tornare a vincere davanti ai tifosi è incredibile. Nonostante il vantaggio dobbiamo giocare forte perchè l'aritmetica non c'è".
Qual'è stato l'attaccante che ti ha messo di più in difficoltà?
"Il target è prendere gli attaccanti più forti per poter vincere il duello. Malen è il più forte, anche se oggi con Pinamonti è stato difficile seppur abbia vinto io".
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