Genoa, non solo la Juventus apprezza Ostigard: accostato anche all'Inter, i dettagli

Come vi abbiamo raccontato la Juventus pensa a Leo Ostigard, con l'agente del giocatore che è stato ospite al J Hotel e ha incontrato Marco Ottolini, direttore sportivo bianconero.

Il suo profilo convince anche perché apprezzato dal tecnico Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta Tuttosport però sul difensore non c’è solo la Juve: anche l’Inter ha mostrato interesse, anche se al momento si tratta più di un monitoraggio generale che di una vera sfida di mercato. Il dirigente Marco Ottolini lo conosce bene per averlo portato al Genoa, mentre Luciano Spalletti lo ha allenato al Napoli.

Oggi il norvegese è cresciuto ulteriormente, diventando un leader difensivo: 25 presenze, oltre 2000 minuti raccolti in stagione con la maglia del Grifone quest'anno, con una certa verve realizzativa che non manca mai: 5 gol e un assist in questa stagione. Ricordiamo che il Genoa ha riscattato il difensore lo scorso 31 gennaio dal Rennes, dopo che lo stesso Ostigard era tornato in Italia, in prestito ai rossoblù, la scorsa estate (leggi qui i dettagli dell'approccio fra la Juventus e Ostigard).