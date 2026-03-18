Milan, riflessioni sul futuro di Jashari che Nkunku: a fine stagione vertice con l'agente del francese

Oltre 70 milioni spesi in estate, ma la stagione di Ardon Jashari e Christopher Nkunku non può certo definirsi positiva, e in casa Milan qualche riflessione è partita. Se per il centrocampista svizzero l’intenzione è vederlo l’anno prossimo per tutto il torneo, su Nkunku invece ci sono ipotesi d’addio a fine anno. Già nel mese di gennaio si era parlato di una separazione anticipata, ma il francese ha voluto respingere gli assalti di club turchi per concludere l’anno e tracciare un bilancio definitivo a maggio, fa sapere oggi il Corriere dello Sport.

La stagione del francese

Nkunku è stato utile e decisivo all’inizio del 2026, con gol importanti e buone prestazioni, ma prima e dopo quel breve periodo non ha convinto del tutto. Il suo momento principale è arrivato a cavallo del nuovo anno, quando ha segnato cinque gol tra la fine di dicembre e l’inizio di febbraio, risultando utilissimo contro Verona, Fiorentina, Como e Bologna. In totale sono 23 le presenze in Serie A.

Futuro in bilico: c'è in programma un incontro a fine stagione

A fine stagione il suo agente ha in programma un incontro in sede a Casa Milan per stabilire la strategia sul mercato e comprendere innanzitutto se farà parte dei piani del tecnico livornese per l’anno prossimo. Di sicuro Tare andrà alla ricerca di un’altra punta, e questo potrebbe condizionare anche il futuro di Nkunku..