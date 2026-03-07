Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Saudi Pro League più aperta che mai! 3 squadre in 3 punti, l'Al Nassr vince senza CR7

Saudi Pro League più aperta che mai! 3 squadre in 3 punti, l'Al Nassr vince senza CR7
Simone Lorini
Oggi alle 22:41Calcio estero
Simone Lorini

Emozioni a non finire nella Saudi Pro League, dove l'Al Nassr, ancora senza CR7, fa soffrire i propri tifosi fino al 95', quando arriva il gol-partita di Simakan, che conferma i gialloblù al primo posto della classifica. Vincono anche Al Ahli e Al-Hilal, che tengono dunque il passo della capolista: sono dunque tre squadre in tre punti.

Giovedì 5 marzo
Damac - Al Riyadh 3-0

I risultati di oggi
Al Ahli - Al Ittihad 3-1
Al Khaleej - Al Hazem 2-1
Al Hilal - Al Najma 4-0
Al Taawon - Al Fateh 3-2

Sabato 7 marzo
Al Kholood - Al Qadsiah 1-4
Al Nassr - NEOM SC 1-0
Al Okhdood - Al Fayha 0-5
Al Ettifaq - Al Shabab 1-1

La classifica
1. Al Nassr 64 (25 giornate)
2. Al Ahli 62 punti (25)
3. Al Hilal 61 (25)
4. Al Qadsiah 54 (25)
5. Al Taawon 44 (25)
6. Al Ittihad 42 (25)
7. Al Ettifaq 39 (25)
8. NEOM SC 32 (25)
9. Al Khaleej 30 (25)
10. Al Fayha 30 (25)
11. Al Fateh 28 (25)
12. Al Hazem 28 (25)
13. Al Shabab 26 (25)
14. Al Kholood 25 (25)
15. Damac 19 (25)
16. Al Riyadh 16 (25)
17. Al Okhdood 13 (25)
18. Al Najma 8 (25)

