TMW Genoa, solo sei presenze per Gronbaek. Il norvegese verso il rientro al Rennes: il punto

Albert Gronbaek e il Genoa. Una storia che potrebbe essere ai titoli di coda. L'attaccante norvegese era arrivato nella scorsa sessione di calciomercato in prestito dal Rennes con buoni propositi e buone indicazioni si erano tratte dopo la sfida di Coppa Italia contro il Vicenza dello scorso Ferragosto. Il cammino in campionato però è stato denso di difficoltà con il giocatore che ha fatto fatica ad adattarsi al nostro calcio, più fisico e le prestazioni non sono state certamente soddisfacenti.

Diversi problemi fisici

In questo momento poi il ragazzo è ancora ai box per un problema fisico. Già prima della partita contro l’Udinese, il ragazzo ha accusato un problema fisico che gl ha fatto saltare la sfida del Bluenergy Stadium mentre successivamente, dopo 12 minuti giocati in casa contro l’Inter, ha accusato nuovamente un guaio muscolare che per ora lo sta tenendo lontano dai campi.

Possibile rientro al Rennes

Dati alla mano, Gronbaek (che ha scelto il numero 11 che in rossoblù è stato di un altro Albert che fece molto bene come Gudmundsson) ha collezionato solamente quattro gettoni in campionato e due in Coppa Italia. Non è escluso che in questa sessione di mercato, il giocatore possa fare rientro dal prestito al Rennes concludendo anticipatamente la sua avventura.