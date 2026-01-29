Genoa, Grönbaek torna al Rennes e firma con l'Amburgo: ieri è arrivato in Germania
L'Amburgo è a un passo dall'acquisto di Albert Grönbaek, in uscita dal Genoa dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni con la maglia rossoblù. Secondo quanto riportato dalla Bild, il ventiquattrenne è già atterrato in città e nella giornata di giovedì sosterrà le visite mediche di rito.
L'operazione prevede il prestito del calciatore danese, reduce da un recente infortunio muscolare. Soltanto in estate, il suo club di appartenenza, lo Stade Rennes, lo aveva girato in prestito al Genoa; tuttavia, in rossoblù Grönbaek ha faticato a trovare spazio, collezionando appena sei presenze complessive tra campionato e coppa. Ora, il jolly offensivo è pronto a ripartire dalla città anseatica per rilanciare la propria stagione.
Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
