Genoa, tutto in un quarto d'ora: dal rigore sbagliato, al gol del 2-2. Colombo si è finalmente sbloccato

Tutto in un quarto d'ora. Dal rigore sbagliato, al gol che vale il pareggio per il Genoa. Quello di ieri è stato il pomeriggio di Lorenzo Colombo. Un pomeriggio iniziato con un mani in area di rigore che è costato il pareggio della Fiorentina, Gudmundsson dal dischetto non ha sbagliato, e ad inizio ripresa la maledizione dal dischetto per un errore che aveva di fatto sollevato nuovi mugugni dalle tribune del "Ferraris". Poi, nemmeno un quarto d'ora dopo, ecco il gol che ha riequilibrato il match e ha permesso alla squadra di De Rossi di conquistare un punto importante.

Primo gol in stagione

Un "gol alla Gialappa's" ha commentato col sorriso il tecnico rossoblù che però ha sottolineato l'importanza del giocatore nel progetto e del gol per un attaccante. Arrivato nel mercato estivo, Colombo non era ancora riuscito a sbloccarsi e la marcatura messa a segno ieri può rappresentare in primis una liberazione per il calciatore e poi, la speranza dei tifosi del Grifone, un'iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.

Le sue parole in sala stampa

E al termine del match, Colombo ha espresso tutta la sua soddisfazione per una rete tanto attesa quanto importante per dare continuità dopo il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo di lunedì scorso: "E' fondamentale, farlo sotto la Nord è importante anche di più. Spero si sia notata la reazione".