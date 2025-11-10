Genoa, scossa De Rossi. Il Secolo XIX in prima pagina: "Colombo riacciuffa i Viola"
"Genoa, scossa De Rossi. Colombo riacciuffa i Viola" scrive Il Secolo XIX in prima pagina quest'oggi commentando così il pari interno del Grifone per 2-2 contro la Fiorentina. Nella sfida tra i due tecnici subentrati, De Rossi e Vanoli, finisce in parità.
Girandola di emozioni al Ferraris con il vantaggio rossoblù siglato da Ostigard prima del pari su calcio di rigore dell'ex Gudmundsson. Poi il sorpasso della Fiorentina con Piccoli, prima del 2-2 definitivo siglato da Lorenzo Colombo.
Qui Samp - In prima pagina spazio anche al momento nero della Sampdoria. "Samp, resa dei conti. E i tifosi minacciano di disertare lo stadio". Vertice Tey-Manfredi dopo l'ennesima sconfitta rimediata dalla Samp a Venezia. In discussione le competenze dei dirigenti oltre a preparatore atletico e medico. E trai tifosi si fa strada l'idea di disertare lo stadio per protesta.
