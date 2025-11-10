Un punto di partenza per De Rossi e Vanoli: al "Ferraris" Genoa-Fiorentina termina 2-2

Un punto a testa e un piccolo passo avanti. Genoa e Fiorentina si dividono la posta in palio pareggiando al "Ferraris". Tanti ribaltamenti di fronte in campo con i padroni di casa che si sono portati in vantaggio con Ostigard ma l'ex Gudmundsson su calcio rigore ristabilisce la parità. Nella ripresa Colombo fallisce un calcio di rigore e Piccoli, ancora un ex capovolge il punteggio in favore dei viola. La rete del 2-2 finale arriva proprio per mano del centravanti ex Milan che si sblocca dopo un periodo difficile.

Soddisfatto a metà in sala stampa Daniele De Rossi: "Era la partita che avevo chiesto. Dobbiamo lavorare tantissimo ma si riparte dalla consapevolezza che dobbiamo fare tanto e che in partita hanno lottato con i denti contro una squadra molto forte".

Questo invece il commento di Paolo Vanoli: "Ai ragazzi ho detto che è una pagina vuota da scrivere. Ci dobbiamo 'dimenticare' quanto fatto fino ad ora consapevoli di dove siamo. Oggi abbiamo giocato da squadra e che ha capito che deve lottare. Questa è la base che non deve mai mancare. Per uscire da questa situazione ci vuole pazienza. Bisogna mettere da parte l''io' e pensare al 'noi'. C'è tanto da lavorare".