Genoa, Vasquez: "Domani sarà un'Inter più arrabbiata. Lautaro fa sempre tutto al massimo"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Genoa Johan Vasquez si è soffermato sul match di domani contro l'Inter partendo da Lautaro Martinez: "Non sono uno che chiede le maglie ma con un giocatore come Lautaro ci sta".

Come sarà marcare uno come lui?

"Non è la prima volta, è fortissimo. Ho la sua maglia, è un giocatore che fa sempre tutto al massimo. È un giocatore che ti dà anche una grande mano. Mi ricordo quando sono arrivato, lui ti parla, ti fa sentire a casa, è bello giocare contro giocatori argentini o sudamericani perché condividiamo la lingua, scambiamo qualche chiacchiera, si parla… Anche insulti? Ogni tanto ci sta, fa parte del calcio".

La sconfitta in Champions farà arrivare l’Inter più arrabbiata?

"Penso di sì. Tutti quando perdono vogliono fare la prossima partita per vincere. Succede a tutti. Sognare è gratis, non arrivano qui felici, verranno per ottenere qualcosa e noi siamo consapevoli che abbiamo fatto qualche punto ma non basta. Dobbiamo pensare alla vittoria sempre e ovunque, o cercare di guadagnare qualcosa e dobbiamo farci sentire perché siamo in casa. Ma sono sicuro che il pubblico lo farà e ci darà una grande mano".

Leggi le dichiarazioni di Johan Vasquez