Genoa, Vieira: "Dobbiamo migliorare in concretezza. Ekhator? Si merita di giocare"

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Torino valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Come non rendere la vittoria un'ossessione?

"La vittoria è importantissima, ma dobbiamo guardare bene le partite che facciamo e fare meglio quei dettagli che mancano per vincere. Dobbiamo migliorare in concretezza, così facendo possiamo vincere le partite".

Ekhator è una scelta per il momento?

"Un giovane che deve crescere e per crescere deve giocare. Merita di giocare e ha fatto belle partite anche con l'Under 21. Oggi partita importante, dobbiamo fare bene".