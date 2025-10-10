La Germania ha bisogno di un numero uno di spessore. E se Neuer ci ripensasse?

Manuel Neuer torna a far parlare di sé a più di un anno dal suo addio alla nazionale. Nonostante la sua decisione di ritirarsi dopo l’Europeo 2024, il portiere del Bayern Monaco, oggi 39enne, continua a essere al centro dei dibattiti attorno alla squadra che oggi affronterà il Lussemburgo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il motivo? Il rendimento straordinario del veterano in questo inizio di stagione: con un 78,6% di parate, Neuer guida la Bundesliga ed è tornato ai livelli di un tempo. Secondo la stampa tedesca, in molti all’interno della federazione sognano un suo clamoroso ritorno per il Mondiale nordamericano. Ma per ora, il direttore sportivo Rudi Völler frena: "Sappiamo che è un tema interessante, ma dobbiamo procedere passo dopo passo".

La questione resta aperta. Marc-André ter Stegen, che doveva essere il naturale erede, è stato frenato dagli infortuni e da una stagione complicata al Barcellona, dove rischia di non vedere mai il campo dopo l’arrivo di Joan Garcia. "Che sia al Barça o altrove, deve giocare se vuole essere il nostro numero uno al Mondiale", ha ammonito Völler. Intanto, il CT Julian Nagelsmann ha confermato la gerarchia attuale: Oliver Baumann titolare, con Alexander Nübel e Noah Atubolu come alternative. Un reparto stabile, ma ancora senza un vero leader.

E se Neuer avesse ancora una pagina da scrivere? Il suo entourage non chiude la porta: "Se Nagelsmann dovesse chiedergli di tornare, non direbbe di no", ha confidato il suo agente Thomas Kroth.