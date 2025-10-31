Ghini: "La Roma è una sorpresa, ma non nominiamo lo Scudetto. C'è troppo isterismo"

"Non mi nomini la parola Scudetto. Sono un attore e sono scaramantico, godiamoci il momento". Massimo Ghini, uno dei volti romani più noti, ha parlato del periodo che sta vivendo la "sua" Roma, prima in classifica insieme al Napoli. Per lui si tratta di una sorpresa enorme, soprattutto ripensando alla situazione che hanno vissuto un anno fa. I piedi restano però ben saldi a terra con l'obiettivo che rimane la Champions League.

Per Ghini i meriti non sono solo dell'allenatore, ma del progetto creato dalla società, come spiega a La Gazzetta dello Sport: "Noi siamo un pubblico meraviglioso, ma bisognerebbe essere più umani, c'è troppo isterismo". La grandezza storica della città spesso obbliga quasi i sostenitori giallorossi a pretendere più del massimo dalla squadra.

E quando gli viene chiesto se Gasperini sia simpatico o amato dalla piazza risponde con una delle sue battute: "Ma mica si prendono gli allenatori perché simpatici… L'importante è che siano bravi, gli altri non sono comici consumati". I giocatori che piacciono di più a Ghini sono indubbiamente Soule e Kone, ma anche Dybala, che addirittura definisce "una pietra preziosa". Spiccano invece per l'applicazione che mettono in campo Celik ed El Aynaoui, che completano un organico di tutto rispetto.